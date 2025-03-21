ضبط 7 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش قيمتها 2,9 مليون جنيه تقريباً

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 مارس 2025 01:33 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة.. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء قيام (7 عناصر إجرامية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بقصد الإتجار بها وترويجها على عملائهم بمحافظة جنوب سيناء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (قرابة 59 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2,9 مليون جنيه تقريباً ) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.