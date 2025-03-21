هيئة الاستعلامات: مصر موقفها ثابت بالرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 مارس 2025 01:33 مساءً - أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية كذب الادعاءات الباطلة والتي تتنافي جذريا مع موقف مصر الثابت بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر نفت بصورة قاطعة وتامة المزاعم بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من قطاع غزة، بشكل مؤقت، لمدينة مخصصة بشمال سيناء، كجزء من إعادة الإعمار.