بدء تسليم دفعتين بمشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة الأحد المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 مارس 2025 12:36 مساءً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) بمدينة القاهرة الجديدة، كما سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات "المنطقة الثانية" بالمشروع، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 23 مارس، وطبقاً للمعلن من جهاز المدينة.

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم التسليم بالمنطقة الأولى، بمسلسل أرقام (3 - 4 - 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 57، يوم الأحد 23/3/2025، ووحدات العمارة 58، يوم الإثنين 24/3/2025، ووحدات العمارة 59، يوم الثلاثاء 25/3/2025، ووحدات العمارة 149، يوم الأربعاء 26/3/2025، ووحدات العمارة 187، يوم الخميس 27/3/2025، ووحدات العمارة 193، يوم الأحد 6/4/2025، ووحدات العمارة 194، يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارة 32، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارة 33، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارة 34، يوم الخميس 10/4/2025، ووحدات العمارة 74، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارة 188 يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارة 189، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارة 156، يوم الأربعاء 16/4/2025، ووحدات العمارة 159، يوم الخميس 17/4/2025.

وأضاف "الغيطي"، أنه سيتم التسليم بالمنطقة الثانية بالمشروع بمسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 3 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وحدات العمارة 68، يوم الأحد 23/3/2025، ووحدات العمارة 69، يوم الإثنين 24/3/2025، ووحدات العمارة 72، يوم الثلاثاء 25/3/2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأربعاء 26/3/2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 27/3/2025، ووحدات العمارة 75، يوم الأحد 6/4/2025، ووحدات العمارة 59، يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارة 60، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارة 44، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارة 45، يوم الخميس 10/4/2025، ووحدات العمارة 41، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارة 39، يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارة 67، يوم الأربعاء 16/4/2025.

وذكر الغيطى، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.