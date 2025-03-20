ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على عملاء إحدى شركات الدفع الإلكترونى من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة العملاء التابعة للشركة ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى – عدد 6 شرائح لخطوط هواتف محمولة - عدد "6 هواتف محمولة وجهاز لاب توب

" بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.