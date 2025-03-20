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حدث تاريخي وانتصار للدبلوماسية.. الخارجية تسلط الضوء على ذكرى رفع العلم المصري فوق طابا

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حدث تاريخي وانتصار للدبلوماسية.. الخارجية تسلط الضوء على ذكرى رفع العلم المصري فوق طابا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 03:32 مساءً -  

احتفلت جمهورية مصر العربية 19 مارس 2025 بذكرى رفع العلم المصري فوق أرض طابا، والتي استعادتها مصر من خلال معركة دبلوماسية خاضتها على مدار أربعة عشر شهراً، وانتهت بصدور الحكم التاريخي لمحكمة التحكيم في جنيف في 29 سبتمبر 1988، والذي أقر مصرية طابا.

 

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنه عقب مرور حوالي ستة أشهر على الحكم، وبعد تحركات دبلوماسية مصرية لحمل إسرائيل على تنفيذ الحكم، تم جلاء آخر جندي إسرائيلي عن طابا في 15 مارس 1989، وهو ما أعقبه رفع العلم المصري على تلك الأرض العزيزة من تراب مصر يوم 19 مارس 1989 في تتويج لانتصار مصر في معركة استعادة الأرض المصرية والتي شاركت بها كافة موسسات وأجهزة الدولة المصرية.

 

أشارت وزارة الخارجية إلى المعركة الدبلوماسية الشاقة الشاهدة على صلابة وحرفية المفاوض المصري، والمستمدة من مدرسة الدبلوماسية المصرية التي لا تتوانى في الحفاظ على الأمن القومي للوطن، ولا تدخر جهداً في الدفاع عن مصالحه العليا، سلماً وحرباً.

 

وتجدد وزارة الخارجية المصرية بمناسبة تلك الذكرى عهدها مع الشعب المصري العظيم وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الدفاع والتعبير عن عظمة ورفعة تلك الأمة وأصالة ونبل شعبها الكريم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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