خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحور محمد على فهمى ومحطة مياه أبو عقيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 03:32 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحور على فهمى والخاصة بمحطة مياه أبو عقيل، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان، إعتباراً من يوم الخميس 20 مارس الجارى، ولمدة 15 يوماً فقط، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على مرحلتين من بداية تنفيذ الأعمال على النحو التالى.

المرحلة الأولى، غلق كلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الإتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم، مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح الكوبرى فى الإتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه مناطق المقطم.

المرحلة الثانية، غلق كلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الإتجاه القادم من مناطق المقطم إتجاه مناطق محور محمد على فهمى، مع تحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث الموازى لمسطح كوبرى فى الإتجاه القادم مناطق المقدم إتجاه مناطق محور محمد على فهمى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.