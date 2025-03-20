وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الإسكندرية عدد من ملفات العمل المختلفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 03:31 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة .

وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين لسرعة الانتهاء منها قبل حلول موسم الصيف.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات المستهدفة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام ، كما أشار الفريق أحمد خالد إلى جولاته الأسبوعية المستمرة علي أرض الواقع لمتابعة معدلات تنفيذ تلك المشروعات وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ .

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ الإسكندرية معدلات تنفيذ المشروعات القومية الجارية علي أرض المحافظة ومنها توسعة الكورنيش و إنشاء عدد من الكباري والانفاق لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والقضاء علي الازدحام .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية علي متابعة جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة وضبط الأسعار وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش علي الأسواق لمنع اي ممارسات احتكارية والغش التجاري .

وأكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتصدي لأي ممارسات سلبية تؤثر علي توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة واستمرار تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق بشكل دوري خلال شهر رمضان والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأوضح الفريق أحمد خالد سعيد أن هناك حملات يومية للتفتيش والرقابة علي الأسواق والمحال التجارية من اللجنة المختصة بذلك والتي تضمن مديرية التموين وحماية المستهلك والطب البيطري والأمن الصناعي وشئون البيئة وغيرها من الإدارات والجهات المعنية.

واختتم الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة لتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات المحلية المختلفة في المراكز التكنولوجية بجميع أحياء المحافظة ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات بصورة سريعة .

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة لدفع وتيرة العمل في تلك الملفات التي تهم المواطنين .