السفير المصري في الرباط يلتقي بوزير الشباب والثقافة المغربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 03:31 مساءً - التقى السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، بالسيد/ محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، وحضر اللقاء الدكتورة/ هبة سعد، المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي المصري في الرباط.

أعرب السفير المصري عن حرصه على العمل مع المغرب الشقيق لتعزيز علاقات التعاون الثقافي، معبرًا عن التقدير للحركة الثقافية الواسعة والمتنوعة التي يشهدها المغرب خاصة في مجال دعم الصناعات الثقافية وافتتاح المتاحف الجديدة وحماية التراث واستضافة الفعاليات الثقافية. واستعرض عددًا من التطورات الهامة في مجال الثقافة والآثار في مصر وعلى رأسها الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير في مطلع شهر يوليو المقبل. كما أبرز الاهتمام المصري بتعزيز دور الشباب في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الوزير بنسعيد على تقدير المغرب للحضارة والثقافة والفن المصري الذي يشغل مكانة خاصة في وجدان الشعب المغربي، معربًا بدوره عن ترحيبه بكافة أوجه الشراكة والتعاون مع مصر وتطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الحفاظ على التراث وتطوير المواقع الأثرية.

كما أكد الوزير المغربي أهمية التعاون في مجالات الصناعات الثقافية والذكاء الاصطناعي ورعاية الشباب وإيلائهم الأولوية القصوى فيما يخص برامج التدريب وبناء القدرات وتعزيز التواصل بين الشباب المصريين والمغاربة.

وقد تطرق اللقاء أيضًا إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والعاملة في مجال التراث في البلدين، بما بزيد من الوعي الثقافي بالآخر ويسهم في مد الجسور بين البلدين الشقيقين.