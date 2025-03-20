وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الغربية يشهدان توقيع عقد إدارة وتشغيل محطة طنطا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 03:31 مساءً - د. منال عوض: المحطة تُعد أحد المشروعات الكبرى التي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي

اللواء أشرف الجندي: المحطة واحدة من أكبر المنشآت الإنتاجية في مجال الدواجن على مستوى الجمهورية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم مراسم توقيع عقد ترخيص الاستغلال وإدارة وتشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض، لمدة 15 عاماً وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في شركة Cairo Three A "كايرو ثري إيه" للدواجن والتي تمت ترسيتها بعد طرح مزايدة علنية وفقًا للقانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ، وتعد محطة طنطا لإنتاج البيض واحدة من أكبر محطات إنتاج البيض في مصر، حيث تقع في كفر الشيخ سليم بمركز ومدينة طنطا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 فدانًا وتستهدف إنتاج 70 مليون بيضة سنوياً.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق المحلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقع على العقد كلا من اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية والدكتورة منى محرز، رئيس مجلس إدارة شركة Cairo Three A ، وذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة واللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني بالوزارة والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة والسيد / أنور صلاح العبد رئيس مجلس إدارة الأهرام للدواجن والعضو المنتدب للشركة كايرو ثري إيه .

ومن جانبها أكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة علي مشاركة شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي نفذتها الوزارة والمحافظات في مختلف المجالات للحفاظ علي تلك الاستثمارات ، مؤكدة أن الحكومة تواصل العمل على تطوير القطاع الداجني والحيواني ، الذي يُعتبر أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن محطة طنطا لإنتاج البيض تُعد أحد المشروعات الكبرى التي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي، إذ تأتي في إطار خطة متكاملة لدعم المشروعات الإنتاجية التي تضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر استغلال الأصول الإنتاجية غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات ناجحة.

وأوضحت د.منال عوض أن المشروع يعد نموذج رائد للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فالدولة تدرك تمامًا أهمية تعزيز المشروعات الإنتاجية، وخاصة تلك التي ترتبط بالمنتجات الغذائية الأساسية، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. مؤكدة أن الدولة لا تسعى فقط إلى زيادة الإنتاج، بل تعمل على ضمان استقرار الأسواق وتحقيق توازن سعري يخفف من الأعباء على الأسر المصرية .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض كان حلمًا طال انتظاره من قبل أهالي المحافظة، حيث تعد هذه المحطة واحدة من أكبر المنشآت الإنتاجية في مجال الدواجن على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تشغيلها بكامل طاقتها سيحقق نقلة نوعية في توفير المنتج بأسعار عادلة، مما يساهم في ضبط السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة .

وقال المحافظ إن المحطة تعد مشروع خدمي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ولسنوات طويلة كانت هذه المحطة خارج نطاق الاستغلال الأمثل، واليوم نشهد تحولًا حقيقيًا في إدارتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاج، بما ينعكس على توافر البيض بأسعار مناسبة، وهو ما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ويحقق استقرارًا في السوق المحلي.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن هذا المشروع يُعتبر نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة، مما يعزز من النمو الاقتصادي المحلي. وأشار إلى أن المحافظة ستواصل متابعة تشغيل المحطة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مع توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مني محرز، رئيس مجلس إدارة شركة Cairo Three A ، أن الشركة ملتزمة بتطبيق أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المحطة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على زياده الإنتاج المحلي من البيض.

وأوضحت أن الشراكة مع محافظة الغربية تمثل خطوة محورية في دعم قطاع الإنتاج الداجني في مصر، حيث أن المحطة تمتلك إمكانيات متطورة تتيح كفاءة في التشغيل، مما يساهم في زياده المعروض من البيض بالسوق المحلي ، مشيرة إلى سعي الشركة لتعظيم موارد المحافظات ورفع كفاءة المشروعات فى مجالات عمل الشركة حيث تم خلال الفترة الماضية الدخول فى بعض الشراكات مع محافظات سوهاج والسويس .

وأشارت د.مني محرز إلى أن الشركة ستعتمد على منظومة تشغيل متكاملة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة في إدارة العنابر الإنتاجية، واستخدام أنظمة تغذية أوتوماتيكية متطورة، وتطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي للحفاظ على سلامة الإنتاج إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للعمالة و اطقم التشغيل لضمان التشغيل بكفاءة واستدامة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.