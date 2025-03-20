القومى للمرأة يعلن المؤشرات الأولية لرصد صورة المرأة فى دراما رمضان 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 11:30 صباحاً - المستشارة أمل عمار تؤكد أهمية تقديم صورة عادلة ومتوازنة للمرأة في الدراما المصرية تعكس واقعها الحقيقي ودورها الإيجابي في التنمية وبناء الوطن

لجنة الإعلام : رصدنا تراجع واضح للصورة الإيجابية وتضخم للنماذج السلبية

الدكتورة سوزان القلينى: النتائج الأولية تدق ناقوس الخطر حول الصورة النمطية السلبية للمرأة في الدراما الرمضانية

في إطار جهود المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ، وجهود لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القلينى، لرصد وتحليل صورة المرأة في الدراما المصرية، أعلنت اللجنة عن المؤشرات الأولية للأعمال الدرامية خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، والتي كشفت عن تراجع مقلق للصورة الإيجابية للمرأة، مقابل تصدر الصور السلبية للنماذج النسائية المقدمة هذا العام.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية تقديم صورة عادلة ومتوازنة للمرأة في الدراما المصرية، تعكس واقعها الحقيقي، ودورها الإيجابي في التنمية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن لجنة الاعلام بالمجلس ستواصل متابعة ورصد محتوى الأعمال الفنية، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي والتوصيات بنهاية شهر رمضان.

وصرّحت الدكتورة سوزان القليني، رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، بأن هذه النتائج الأولية التى خرجت بها لجنة الإعلام، تدق ناقوس الخطر حول الصورة النمطية السلبية للمرأة في الدراما الرمضانية، مطالبة بضرورة مراجعة الأعمال الدرامية ومراعاة دور الدراما في تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، بما يحفظ صورة المرأة المصرية التي تحمل على عاتقها بناء الأسرة والمجتمع.

ووفقا لبيان اللجنة، أكدت المؤشرات أن الصورة السلبية للمرأة احتلت مساحة واسعة في المشهد الدرامي الرمضاني، في مقابل تراجع واضح لصورة المرأة الإيجابية التي تمثل القدوة والنموذج الملهم، مما أثار جدلاً واسعًا واستياءً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت اللجنة أهم المؤشرات تأتى تم رصدها حتى الآن ، وهى كما يلى :

-- تراجع صورة المرأة الداعمة لأسرتها والمجتمع في أغلب الأعمال الدرامية.

-- تصدر نماذج المرأة المنتقمة، والمتسلطة، والعنيفة، وهو ما يرسخ صورة مشوهة عن المرأة المصرية.

-- زيادة مشاهد العنف ضد المرأة بشكل صادم، سواء كان عنفًا جسديًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، بما في ذلك (قتل – سجن – ابتزاز – تحرش – تمييز – عنف إلكتروني).

--إبراز سلوكيات سلبية تمس المرأة، مثل البحث عن "محلل" للزواج بعد الطلاق، وتعدد العلاقات المحرمة، بما يخالف القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري.

--:انتشار مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات والخمور بين الشخصيات النسائية، بما يعكس صورة سلبية وخطيرة على وعي الأجيال الجديدة.

-- إقحام بعض القضايا المثيرة للجدل، مثل زواج المرأة من أكثر من رجل، وممارسات السحر والشعوذة، في أكثر من عمل درامي.

-- استمرار التنميط العنصري للمرأة ذات البشرة السمراء، بما يتنافى مع مبادئ حقوق الانسان .

-- لم يقدم أي مسلسل هذا العام نموذج واقعي للمرأة المصرية المجدة المخلصة الناجحة.

-- يلاحظ عدم وجود معالجة درامية واعية أو هدف توعوي حقيقي في مسلسلات هذا العام.

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https://ncw.gov.eg/.../%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8...