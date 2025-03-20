أسعار اللحوم الحمراء فى الاسواق اليوم الخميس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 11:30 صباحاً - ننشر أسعار اللحوم الحمراء في بداية التعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025 حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية .

ومن جانبها أعلنت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن توفير اللحوم الحمراء البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 280 جنيهًا للكيلو حسب القطعة .

وقد سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدية بالأسواق ما بين 300 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

-بلغ سعر عرق الفلتو البلدي حوالي 410 جنيهًا للكيلو

-المفروم البلدي من 300 إلى 330 جنيهًا حسب المنطقة .

-وتراوحت أسعار لحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة

- واستقر سعر اللحم الجملي عند 260 إلى 290 جنيهًا للكيلو .

- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .

-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو .