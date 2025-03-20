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أسعار اللحوم الحمراء فى الاسواق اليوم الخميس

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أسعار اللحوم الحمراء فى الاسواق اليوم الخميس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 11:30 صباحاً - ننشر أسعار اللحوم الحمراء في بداية التعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025 حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية .

ومن جانبها أعلنت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن توفير اللحوم الحمراء البلدية الطازجة بسعر يبدأ من 280 جنيهًا للكيلو حسب القطعة .

وقد سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البلدية بالأسواق ما بين 300 إلى 400 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

-بلغ سعر عرق الفلتو البلدي حوالي 410 جنيهًا للكيلو

-المفروم البلدي من 300 إلى 330 جنيهًا حسب المنطقة .

-وتراوحت أسعار لحوم الضأن البلدي من 300 إلى 350 جنيهًا حسب القطعة

- واستقر سعر اللحم الجملي عند 260 إلى 290 جنيهًا للكيلو .

- الكبدة البلدي 300 إلى 350 جنيهًا .

-الكبدة الضأن 290 جنيهًا للكيلو .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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