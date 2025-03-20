وزير الرى يشهد فعاليات إحتفالية ”اليوبيل الذهبى للمركز القومى لبحوث المياه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم :الإعتماد على البحث العلمى لتقديم حلول مبتكرة وخلاقة قابلة للتطبيق العملى للتعامل مع تحديات المياه فى مصر

- المركز أثبت على مدار ٥٠ عام خبرته المتميزة في أبحاث المياه وكونه ركيزة أساسية فى البحث العلمي والإبتكار

- إجراءات عديدة ضمن المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى والتى تعتمد على البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه

- أهمية التعاون العلمى بين المركز والجامعات والمراكز البحثية فى مصر وخارجها ، وتعزيز منظومة البحث العلمى وتشجيع شباب الباحثين

- تكثيف جهود المركز مستقبلاً لتطوير حلول متقدمة تضمن مواجهة تحديات المياه فى مصر

شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات إحتفالية "اليوبيل الذهبى للمركز القومى لبحوث المياه" والمنعقد بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على تأسيس المركز القومي لبحوث المياه .

وفى كلمته بالإحتفالية .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لكافة الحاضرين من المسئولين الحكوميين وممثلى المنظمات الدولية وشركاء التنمية والباحثين الذين يجمعهم هدف مشترك وهو خدمة قطاع المياه فى مصر من خلال الإعتماد على البحث العلمى لتقديم حلول مبتكرة وخلاقة قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع تحديات المياه فى مصر .

وأشاد سيادته بالمركز القومى لبحوث المياه والذى أثبت على مدار ٥٠ عام خبرته المتميزة في مجال أبحاث المياه بإعتبار المركز ركيزة أساسية فى مجال البحث العلمي والإبتكار في قطاع المياه في مصر .

وقد صرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال لمواردنا المائية من خلال تنفيذ المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، والتى تعتمد بشكل أساسي على البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه ، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية و زيادة البحث العلمى لتقديم المزيد من الابتكارات الفعالة فى مجال المياه .

وأكد سيادته على أهمية التعاون العلمى بين المركز القومى لبحوث المياه والجامعات والمراكز البحثية الاخرى فى مصر وخارجها ، وتعزيز منظومة البحث العلمى وتشجيع شباب الباحثين ، وتكثيف جهود المركز مستقبلاً بالتعاون مع أجهزة الوزارة وشركاء التنمية لتطوير حلول متقدمة تضمن مواجهة تحديات المياه فى مصر خاصة في ظل تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه .