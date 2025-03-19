اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأذربيجاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 08:26 مساءً - جرى اتصال هاتفي يوم الأربعاء بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وJeyhun Bayramov وزير خارجية أذربيجان.

أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان على كافة المستويات، مشيرًا إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، مبديًا تطلع الجانب المصري لاستغلال الزخم الناتج عن تبادل الزيارات لدفع كافة موضوعات التعاون الثنائي، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار كذلك إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الترشيحات للمناصب الدولية المختلفة.