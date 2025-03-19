متحدث الوزراء: استمرار الحرب على غزة لن يحقق مكاسب سياسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 08:26 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموقف الذى تحدث رئيس الوزراء عنه لاحتواء التصعيد فى غزة يعبر عن موقف الدولة المصرية منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، وأكدت مصر مرارا وتكرا أنه لا مجال لاستمرار العمليات العسكرية على القطاع، وأنه لابد من وقف الحرب لوقف نزيف الدماء.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، عقب المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من العاصمة الإدارية، أن الجهود المصرية من اليوم الأول للحرب ومستمرة حتى الآن لوقف إطلاق النار.

ولفت محمد الحمصانى، أن وزير الخارجية المصرى أجرى العديد من الاتصالات لوقف الحرب على غزة، مؤكدا أن الاستمرار فى عمليات القتال والهجوم على قطاع غزة، وشن الحرب لن يؤدى إلى تحقيق مكاسب سياسية، ومنهج القيادة السياسية هو التسوية السلمية للازمة الفلسطينية.