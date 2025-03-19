اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأذربيجاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - جرى اتصال هاتفي يوم الأربعاء ١٩ مارس بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيد Jeyhun Bayramov وزير خارجية أذربيجان.

أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان على كافة المستويات، مشيرًا إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، مبديًا تطلع الجانب المصري لاستغلال الزخم الناتج عن تبادل الزيارات لدفع كافة موضوعات التعاون الثنائي، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب السيد وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار كذلك إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الترشيحات للمناصب الدولية المختلفة.