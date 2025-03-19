جلسة مباحثات لوزير الخارجية والهجرة مع نظيره التنزانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ١٩ مارس جلسة مباحثات مع السيد "محمود ثابت كومبو" وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي بجمهورية تنزانيا المتحدة.

أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر وتنزانيا، معرباً عن الاهتمام الكبير بتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، كما أشاد بالتقدم الكبير الذي تحقق منذ زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى تنزانيا في أغسطس ٢٠١٧ وما تلاها من انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين بالقاهرة في شهر يناير ٢٠١٨ والتي شهدت التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات التدريب الدبلوماسي، والزراعة، والسياحة، مشيراً في هذا الصدد للتطلع لعقد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة.

أكد وزير الخارجية على الاهتمام المتنامى لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق التنزانية خلال السنوات الأخيرة وذلك على النحو الذي عكسته زيارات العديد من الوفود الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المصرية إلى تنزانيا، وتزايد عدد الشركات المصرية العاملة في السوق التنزانية وتنوعها وكذلك الاستثمارات المصرية التي وصلت نحو ١،٣٦ مليار دولار أمريكي، معرباً عن التطلع لزيادة الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية، وتنفيذ مشروعات البنى التحتية والمشروعات القومية الكبرى، وكذلك التعاون الثنائي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، فضلاً عن الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم الفني للجانب التنزاني في بناء قدراته في مختلف المجالات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشار الوزير عبد العاطى إلى الأولوية التي منحها الجانب المصري لتنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري" والذي يُعتبر مثالاً يُحتذى به للتعاون الأفريقي في مشروعات السدود الكهرومائية، والذى وصلت نسبة تنفيذ أعمال بناءه إلى نحو ٩٩.٩%. مشددا على حرص مصر على دعم التنمية في حوض النيل.