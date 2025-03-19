القومي للمرأة ينظم زيارة ميدانية لمحافظة القليوبية لمتابعة جهود تعزيز بيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان زيارة ميدانية لمحافظة القليوبية لمتابعة جهود تعزيز بيئة آمنة للمرأة بالمحافظة،

بحضور الدكتورة سلمى دوارة، عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسةالمجلس، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والأستاذة شيرين بركات، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع القليوبية ، والسيدة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة ، والسيد إيف ساسنيرات ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر .

تضمنت الزيارة تفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها، ووحدة المرأة الآمنة بمستشفى بنها الجامعي، بالإضافة إلى متابعة برنامج التعلم الحرفي الذي ينفذه المجلس القومي لدعم السيدات اللاتى تعرضن للعنف كما تضمنت الزيارة جولات ميدانية وجلسات تشاور وتوعية لتعزيز التعاون في هذا المجال.

حيث أشادت الدكتورة سلمى دوارة بتجربة وحدة المرأة الآمنة بجامعة بنها ، وطالبت أن تحذو الجامعات الأخرى حذو هذه التجربة، وأضافت أن المجلس يستهدف الارتقاء بالاسرة المصرية بأكملها حيث يحرص على المشاركة فى المبادرات الرئاسية مثل مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. لافتة إلى الاطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي .

وتضمنت الزيارة لقاءً مع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لمناقشة دور الجامعة في دعم قضايا المرأة، وزيارة وحدة المرأة الآمنة بالجامعة، حيث تم الاجتماع مع الفريق الطبي لمناقشة آليات تقديم الدعم الصحي والنفسي للنساء.

كما تم تنظيم جلسة تعريفية بالبرنامج المهني للضحايا من خلال فرع مكتب شكاوى المرأة بالقليوبية ، إضافةً إلى تفقد مركز التدريب المهني بالمجلس القومي للمرأة للتعرف على الخدمات المقدمة للناجيات من العنف.

تضمنت الزيارة الميدانية ايضا تفقد مقر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية وجولة داخل المشغل، حيث تم التعرف على أعمال السيدات والتدريبات التي يحصلن عليها، مما يساهم في تعزيز قدراتهن الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.

و استعرضت الأستاذة شيرين بركات مقررة الفرع، جهود فرع المجلس خلال عام 2024، والتي شملت جهودًا في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وجهود فرع مكتب شكاوى المرأة بالمحافظة بالإضافة إلى برامج التوعية والتثقيف لمناهضة العنف ضد المرأة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات اللاتى تتعرض للعنف.

وخلال اللقاء أشادت سفيرة النرويج فى القاهرة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجهود المبذولة في مصر لمناهضة العنف ضد المرأة، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة الدعم والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الملف الحيوي.

شارك فى الزيارة الميدانية كل من الأستاذة أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة والاستاذة مى محمود المديرة العامة لمركز تنمية مهارات المرأة والاستاذة منى سالم منسقة المشروع الوطنى بالوحدة التنسيقية المركزية لمناهضة العنف ضد المرأة والدكتورة امل فيليب المستشارة الطبية بالوحدة التنسيقية المركزية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستاذة امنية عبد المعبود أخصائي الاتفاقيات الدولية بالإدارة العامة للتعاون الدولى بالمجلس والاستاذة هند نجيب أخصائي تخطيط بالادارة العامة للاستراتيجية بالمجلس والاستاذة الدكتورة شيرين الخولى مدير وحدة المرأة الامنة بجامعة بنها والدكتورة نسمة اسماعيل الشعراوى منسق وحدة المرأة الامنه بجامعة بنها والدكتورة نيفين سيد المدير التنفيذى لوحدة مناهضة العنف ضد آلمرأة بجامعة بنها والدكتورة نيرمين عدلى وكيل كلية طب بنها والمشرف على وحدة المرأة الآمنة