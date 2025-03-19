وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعا مع رئيسي مجلس ادارة شركتي التحالف المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً مع كل من المهندس/ أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدى إلكتريك والمهندس/ أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، رئيسى شركتى التحالف المصري المُنفذ لمشروع سد جوليوس نيريري وذلك خلال الزيارة التى يجريها إلى تنزانيا الأربعاء ١٩ مارس، وذلك لمتابعة تطورات أعمال البناء والتأكيد على التوجيهات الرئاسية بإيلاء فائق الأولوية للمشروع الذي يعتبر نموذجاً يحتذى به للتعاون بين دول حوض النيل.