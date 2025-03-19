د.محمد سامى يفتتح أحدث عمليات التجديد والتطوير بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - رئيس الجامعة يشيد بتجديدات الوحدة وتزويدها بأحدث أجهزة وتقنيات المناظير وما تتمتع به من إمكانات وكوادر طبية وفنية على أعلى مستوى لتقديم أرقى الخدمات الطبية وزيادة عدد المستفيدين من 5000 إلى 10000 مريض سنويًا.

د.محمد سامى عبدالصادق أتوجه بالشكر للقائمين على تنفيذ ومتابعة عمليات التطوير التى تمثل نقلة نوعية فى مستوى الخدمة الصحية وتعد ركيزة لمنظومة البحث العلمى التى ينفذها علماء كلية الطب فى كافة التخصصات.

رئيس الجامعة: توفير الدعم الكامل لتطوير مستشفيات قصر العيني ووضعها على رأس أولويات إدارة الجامعة باعتبارها أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والملاذ الآمن لجميع المرضى.

د.حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القلعرة: نقدر دعم إدارة الجامعة للمنظومة الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية بتوفير أحدث معطيات العصر لتقديم أرقى المستويات للخدمات الصحية.

د.حسام صلاح: وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي الباطنة تضم أحدث طرازات المناظير للتشخيص المبكر لأورام الجهاز الهضمي وعلاجها واستئصالها وكوادرها الطبية تتولى تدريب الأطباء من داخل مصر وخارجها على أحدث تقنيات المناظير.

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تجديدات وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي الأمراض الباطنة التابعة لقصر العيني، بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون جنيه.

شارك في الافتتاح الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة نهى خليل محمد مدير مستشفي الأمراض الباطنة، والدكتور مازن نجا أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى والمدير الشرفى للوحدة، والدكتورة أماني عبد المقصود شلقامي رئيس قسم الأمراض الباطنة، ود.وائل عارف رئيس وحدة المناظير، ود. حسين عكاشة - رائد مناظير الموجات الصوتية، ود. محمد الشربيني - رائد مناظير الفراغ الثالث والمناظير العلاجية المتقدمة، ولفيف من قيادات المستشفيات الجامعية، وأساتذة ورؤساء الاقسام والوحدات بمستشفى الباطنة وقياداتهاالإدارية.

واستمع رئيس الجامعة، خلال الجولة الإفتتاحية، إلى شرح مفصل من أساتذة أمراض الباطنة عن أعمال التطوير والتجديد التي تمت بالوحدة والتى تُمثل نقلة نوعية في العلاج بمستشفيات جامعة القاهرة، وتعد ركيزة مهمة للبحث العلمي في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، حيث تقوم الوحدة بخدمة آلاف المرضى سنويًا، كما يتم خلالها تدريب عدد كبير من شباب الأطباء من داخل مصر وخارجها علي أيدي أساتذة الجهاز الهضمى بقسم الباطنة.

وشملت عمليات التجديد، تحديث الوحدة بالكامل وإدخال مناظير جديدة، وتضم جناحين بالدور الأول جناح خاص بإفاقة المرضي، وجناح آخر يتضمن غرف المنظار العلوى، ومنظار القولون، والمنظار المرارى، ومناظير البعد الثالث، ومنظار الموجات الصوتية، إلي جانب الغرف الخدمية، وجميع الغرف مزودة بشاشات عرض ومونتيورز لمتابعة حالة المرضى أثناء إجراء المناظير.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن كامل تقديره واعتزازه، بما شاهده وما استمع إليه من شرح حول حجم الإنجازات، والإمكانات التى تتمتع بها الوحدة في ضوء عمليات التجديد والتطوير الشامل لأجهزتها ونوعية الخدمات الطبية الفريدة والمتميزة التى تقدم للمرضى المترددين على مستشفى الباطنة.

ووجه د.محمد سامى عبدالصادق الشكر للدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ولكل القائمين علي إدارة المستشفى بصورة عامة، ووحدة المناظير بصفة خاصة، لما تتمتع به من إمكانات وكوادر طبية وتمريضية وفنيةعلى أعلى مستوى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن زيادة عدد المناظير وتطويرها وإضافة مناظير تعمل بأحدث تقنيات في مجال مناظير الجهاز الهضمي يساعد في زيادة عدد المرضى المستفيدين من خدمات الوحدة كما يساهم في إضافة خدمات جديدة لعلاج المرضى بأحدث التقنيات، موضحًا أن عدد المرضى المستفيدين من خدمات الوحدة قبل تجديدها كان حوالي 5000 مريض سنويا ويزداد بعد التجديدات لما يقرب من 10000 مريض سنويًا.

وأكد د.محمد سامى عبدالصادق حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل لتطوير مستشفيات قصر العيني ووضعها علي رأس أولوياتها، بإعتبارها أحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، تقوم بدور هام لخدمة المرضي بالمجان، إلى جانب قيام أساتذة قصر العيني بتقديم أبحاث علمية تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى، مشددًا على

ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد بالشكل الذي يليق بالتاريخ الكبير لقصر العيني باعتباره الملاذ الآمن للمرضى، ليس فى مصر وحدها، بل فى المنطقة كلها ،ووجه رئيس الجامعة بضرورة العمل كفريق واحد لخدمة جامعة القاهرة والحفاظ على ريادتها، وخاصة فى مجال الخدمات الصحية والطبية.

ومن جانبه أعرب الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالجامعة عن خالص تقديره للدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد سامى عبدالصادق لقطاع المستشفيات الجامعية ولمنظومة التعليم الطبى بالجامعة، وتوفير أحدث معطيات العصر على مختلف المستويات، بما يمكنها من ممارسة دورها أكاديميًا ومهنيًا، محليًا ودوليًا.

وأوضح د.حسام صلاح أنه تم شراء وحدتين من أحدث طرازات المناظير على مستوى العالم والتي تساعد في التشخيص المبكر لأمراض وأورام الجهاز الهضمي وتساعد في علاج و استئصال الاورام بتقنية تشفية الأورام باستخدام مناظير الفراغ الثالث كما تم شراء عشرة مناظير جديدة تعمل بتقنيات حديثة وتساعد في التشخيص المبكر وعلاج أمراض الجهاز الهضمي و تم تجديد وإصلاح الأجهزة والمناظير الموجودة بالوحدة ورفع كفاءتها.

وأشاد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بمساهمات عدد من أساتذة الكلية والشخصيات العامة، وما قدموه من تبرعات لإتمام عمليات التجديد والتطوير لوحدة مناظير الجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن قائمة المتبرعين والمساهمين فى تطوير الوحدة تضم المهندس شمس الدين عيسوى، والسيد كريم محمود عمر باجنيد، شركةBM إيجيبت، وا.د.فهد صلاح خاطر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة خاطر لتنمية المجتمع، وا.د.مؤمنة كامل، مؤسسة مؤمنة كامل لتنمية المهارات،وا.د.وجيه البرعي، والحاج كامل زيتون رئيس شركة البحر الأحمر، والمهندس عبد الحميد المصرى، وبنك فيصل الإسلامى، ومؤسسة أصدقاء قصر العيني.

وأكد د.حسام صلاح أن التواصل مع كبار أساتذة الكلية وكبار الشخصيات يفتح المجال لمزيد من التعاون لدعم مشروعات التطوير والتحديث للمستشفيات الجامعية، تقديرا لدورها المجتمعى، وما تقدمه من خدمات طبية متميزة لا تقدم فى أي مكان آخر سواء فى مصر أو خارجها، بنفس المستوى من الكفاءة والمهنية، ووفق أعلى المعايير العالمية.