مصر تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 03:31 مساءً - مصر تُطالب الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بوضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسئولة

تدين جمهورية مصر العربية الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدًا خطيرا وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وتعتبر مصر الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة إمعانًا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة.

وتطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي.