وزير الدفاع يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 03:31 مساءً - شارك الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تناول وجبة الإفطار وذلك بقيادة القوات البحرية ، بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

ونقل الفريق أول / عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، كما هنأهم بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد والمحارب القديم ، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية بكل غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها ، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على تطوير إمكاناتها القتالية والفنية فى كافة التخصصات بما يمكنها من مجابهة كافة المخاطر والتهديدات على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى لحماية حدود الدولة ومقدرات شعبها العظيم فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها المنطقة ، كما أشاد بالجهود المتواصلة التى يبذلها رجال القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات .