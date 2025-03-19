مرسال عضو التحالف الوطني: قدمنا أكثر من 40 ألف خدمة طبية واجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 02:27 مساءً - أصدرت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرًا بأبرز أنشطتها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت أكثر من 40 ألف خدمة طبية واجتماعية، استفاد منها حوالي 11 ألف مريض من الفئات الأولى بالرعاية.

وقالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، إن المؤسسة تسعى دائمًا لتنوع خدماتها سواء طبية أو اجتماعية لتوسيع قاعدة المستفيدين، مؤكدة أن المؤسسة تفتح أبوابها لمستحقي الدعم دون تمييز وتحرص على تقديم خدمة لائقة.

وذكرت المؤسسة - في تقريرها - انه تم تقديم أدوية لأكثر من 3300 مريض إلى جانب جلسات الإشعاع وتقديم جلسات دعم نفسي لأكثر من 500 حالة وجلسات علاج طبيعي وتخاطب لأكثر من 1100 حالة وجلسات غسيل كلوي ل 472 حالة كما استقبلت دار ضيافة مرسال 368 حالة.

ولفتت المؤسسة إلى توفير أسرة رعاية مركزة وحضانات ل222 مريض وإجراء عمليات ل62 حالة فضلا اجراء فحوصات طبية وكشف طبي مجاني لحوالي ألفين مريض والأورام ل 751 حالة فضلا عن توفير مستلزمات طبية لـ 165 حالة.

ونوهت المؤسسة الى تقديم مساعدات عينية ومالية وغذائية لأكثر من 1600 حالة كما قدم مشروع البي كيو دعما لـ 751 حالة.