«التحالف الوطني» يكرم حفظة القرآن الكريم بخدمات طبية متكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 02:27 مساءً - كرم أتوبيس مبادرة "عنيك في عينينا" للحد من مسببات العمى، التابع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حفظة القرآن الكريم وأسرهم بقرية نزلة الشوبك في البدرشين، مقدماً لهم خدمات طبية متكاملة وسط أجواء احتفالية تليق بشهر رمضان الكريم.

وتشمل خدمات المبادرة توقيع الكشف الطبي على العيون، صرف العلاج، توفير النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية مجاناً.

وتأتي الفعالية ضمن خطط مؤسسة صناع الخير، تحت مظلة التحالف الوطني، لتوسيع نطاق المبادرة خلال الشهر المبارك، من خلال استهداف محطات إنسانية متنوعة تشمل دور الأيتام، موائد الرحمن، وعمال النظافة في عدة محافظات، إلى جانب تكريم حفظة القرآن الكريم.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي، أن إطلاق أتوبيس "عنيك في عينينا" الرمضاني يمثل مرحلة جديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة، بما في ذلك تنظيم قوافل موسعة، التشخيص المبكر، وتطوير أقسام الرمد بالمستشفيات.

من جانبها، أشارت الدكتورة شيماء صبري، المشرفة على فعاليات الأتوبيس في رمضان، إلى أن محطة نزلة الشوبك تعد الثالثة بعد تقديم الخدمات لعمال أوركيديا ودار أيتام "ارسم فرحة" بالمقطم.

وأوضحت أن الأتوبيس سيواصل جولاته لتقديم خدماته للأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على تكريم حفظة القرآن الكريم من خلال توفير الفحوصات والعلاجات اللازمة للحفاظ على صحة بصرهم.