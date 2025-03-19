سقوط سيدة من الطابق الرابع بالعاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 01:29 مساءً - تعرضت سيدة للسقوط من الطابق الرابع من شرفة منزلها في حي الاندلس بمدينة العاشر من رمضان، جرى نقلها لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتقديم لها الخدمات الطبية اللازمة والعاجلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارآ من قسم ثالث العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغاً بسقوط ربة منزل " خ ع" 29 عاما، مقيمة حي الأندلس، من الطابق الرابع من شرفة منزلها، وجرى نقلها بواسطة إحدى سيارات مرفق الإسعاف لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتقديم لها الخدمات الطبية اللازمة.

تبين من التحريات الأولية، تعرض السيدة للسقوط وذلك أثناء قيامها بالنزول من شرفة منزلها من الطابق الرابع مستخدمة في ذلك ملايات السرير كحبل، على خلفية قيام زوجها بأخذ الموبايل الخاص بها وغلق الباب عليها، على اثر خلافات بينهما وتركها وذهب للعمل.

جرى نقل السيدة لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي وتقديم لها الخدمات الطبية اللازمة، بعد اصابتها بكسور متعددة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.