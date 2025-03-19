عضو التحالف الوطني توقع بروتوكول تعاون لخدمة 30 ألف مواطن ضمن "حملة إفطار صائم"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 01:29 مساءً - وقعت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مذكرة تفاهم للمشاركة في تنفيذ مبادرة "حملة إفطار صائم"، التي أطلقتها المؤسسة، حيث يستفيد من هذا التعاون نحو 30 ألف مستفيد في عدد من المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.

يشمل التعاون تنفيذ عدد من المبادرات في إطار "حملة إفطار صائم"، منها إقامة مائدة إفطار طوال شهر رمضان في محافظة القاهرة لعدد 16 ألف صائم.

كذلك يشمل التعاون توزيع كرتونة رمضان على 10 آلاف شخص من الأسر الأكثر احتياجًا، وتنظيم قوافل طبية في محافظة الفيوم تشمل 9 عيادات، وتوزيع وجبات إفطار على سكان إحدى القرى بالفيوم، وتوزيع قسائم لشراء ملابس العيد لعدد من الأطفال الأيتام.

يشمل التعاون تنفيذ عدد من المبادرات في إطار "حملة إفطار صائم"، منها إقامة مائدة إفطار طوال شهر رمضان في محافظة القاهرة لعدد 16 ألف صائم.

كذلك يشمل التعاون توزيع كرتونة رمضان على 10 آلاف شخص من الأسر الأكثر احتياجًا، وتنظيم قوافل طبية في محافظة الفيوم تشمل 9 عيادات، وتوزيع وجبات إفطار على سكان إحدى القرى بالفيوم، وتوزيع قسائم لشراء ملابس العيد لعدد من الأطفال الأيتام.