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كشف ملابسات واقعة قيام قائد سيارة باستبدال اللوحات المعدنية للسيارة بأخرى بلاستيكية

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كشف ملابسات واقعة قيام قائد سيارة باستبدال اللوحات المعدنية للسيارة بأخرى بلاستيكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بوضع لوحات معدنية مخالفة للوحات المعدنية المؤمنة ووجود بعض المخالفات بالسيارة ، وأضاف بوقوع مشادة كلامية بينه وبين المذكور تعدى خلالها عليه بالسب والضرب مستخدماً "عصا خشبية".

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ( مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة).. وبمواجهته  أقر بإرتكاب الواقعة  وقيامه بوضع عدد 2 لوحة بلاستيكية مصطنعة على السيارة بقصد التهرب من المخالفات المرورية.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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