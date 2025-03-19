ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (10 شهادات دراسية "خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – 15 إستمارة تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.