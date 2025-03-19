محافظ الجيزة: متابعة آداء شركات الجمع السكني ورفع المخلفات بالشوارع والميادين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 12:32 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمعدات المتاحة مع رفع كفاءتها والحرص على الصيانة الدورية لضمان استمرار كفاءة العمل.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه باللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل حيث اطلع على خطط وآليات العمل للمرحلة المقبلة، وناقش سبل تحسين كفاءة المنظومة، بما يسهم في إظهار الشوارع بالشكل الحضاري اللائق.

وكلّف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بمتابعة أداء شركات النظافة المكلفة بالجمع السكني ومراجعة التعاقدات ومدى التزام الشركات بشروط التعاقد ورصد أوجه القصور لتحديد الشركات الجادة التي يمكن الاستفادة منها واستبدال الشركات التي ثبت تقصيرها في أداء مهامها.

وفي هذا السياق شدد المحافظ على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الميدانية لضمان التزام الشركات بالمعايير المطلوبة وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية مع تكثيف حملات التوعية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

كما وجّه المحافظ بزيادة الحملات اليومية لرفع المخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية، وتكثيف جهود النظافة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع العمل على تطوير منظومة جمع القمامة من المنازل بطريقة أكثر كفاءة، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتقليل تراكم المخلفات في المناطق السكنية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، أنه تم إطلاق حملات نظافة موسعة بأحياء المحافظة على مدار اليوم، مع تكثيف أعمال رفع المخلفات ورصد حالة النظافة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والتعامل الفوري حيال اي تجمعات للمخلفات والرتش .

وفي هذا الإطار أشار رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أنه جارٍي دراسة الالتزامات المقررة على شركات الجمع السكني ومدى تناسبها مع التعاقدات المالية وذلك لتحقيق العدالة وضمان تقديم الخدمة بالمستوى اللائق الذي يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.