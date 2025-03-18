إطلاق حملة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى 4 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:33 مساءً - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني لـ العمل الاهلي التنموي، إطلاق حملة رمضانية مشتركة جديدة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمساعدات الغذائية في عدد من المحافظات منها الفيوم والبحيرة وأسيوط والغربية.

تأتى حملة توزيع كراتين رمضان من صناع الخير فى إطار تنفيد فعاليات موسمية رمضانية ، حيث تعاونا الأعوام الماضية فى توزيع المساعدات الغذائية ضمن مبادرة قافلة الخير، واستهدفت تقديم الدعم والمساعدات لمئات الالاف من المستفيدين فى انحاء الجمهورية .

وقال هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير، أن مراحل التوزيع تتم بالتنسيق الكامل مع المحافظين فى المحافظات المستهدفة وتحت اشراف مديريات التضامن الاجتماعي بتلك المحافظات و ان يكون التوزيع على المستحقين فى منازلهم حفاظا على كرامتهم وتحقيقا للهدف الاسمى من التوزيع وهو تقديم الدعم المتكامل عينينا ومعنويا لافتا الى ان كراتين المواد الغذائية التى يتم توزيعها تحوى المواد الغذائية الضرورية ومنها الارز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والبلح والصلصة والملح وان التوزيع شمل القرى والنجوع الاولى بالرعاية فى المحافظات المستهدفة .

واختتم عبد الفتاح أن صناع الخير فى تعاونها مع بنك القاهرة لتلبية الاحتياجات الغذائية تنطلق من استراتيجية عمل تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الاساسية للشرائح المستهدفة وعلى راس هذه الاحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية وان التعاون ياتى استمرار لمراحل تعاون سابقة فى مجالات تنموية مختلفة .