برلماني: إسرائيل تهرب من السلام العادل وتدفع المنطقة نحو هاوية الفوضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 08:25 مساءً - أعرب النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن استنكاره الشديد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتصعيد على قطاع غزة، والذي يتجلى في عمليات قصف عشوائية تستهدف المدنيين الأبرياء، محذرًا من أن هذه الأعمال لا تُهدد فقط أرواح الأبرياء، بل تدفع بالمنطقة نحو هاوية الفوضى وعدم الاستقرار، بقصف غزة وتدخلاتها في لبنان وسوريا، مما يُعرقل مساعي السلام ويُشعل نيران الصراعات.

استحقاقات السلام العادل

وأشار الشيمي، في بيان له، إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية المجنونة لا تُظهر سوى رغبة في بث الشرور والهروب من استحقاقات السلام العادل، مضيفا أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يُنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة بأسرها.

ودعا الشيمي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم البشعة، ومحاسبة مرتكبيها أمام المحافل الدولية، مؤكدًا أن الصمت والتقاعس عن اتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الانتهاكات يُعتبر تواطؤًا غير مقبول، ويُشجع الاحتلال على التمادي في غيه وعدوانه.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدًا في وجه هذا العدوان الغاشم، وسيواصل نضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.