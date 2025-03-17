«فين القطايف يا حسين؟».. الرئيس السيسي يشيد ببرنامج سامح حسين في رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 08:26 مساءً - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرنامج الفنان سامح حسين «قطايف» الذي يعرض في شهر رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الفنان سامح حسين، خلال حفل إفطار نظمته القوات المسلحة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الجيش والأفرع الرئيسية وكبار المسؤولين ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وقال الرئيس، للفنان سامح حسين: «فين القطايف يا حسين؟»، ليرد الممثل ومقدم البرنامج مازحا: «اتاكلت كلها يا ريس».

تكريم الفنان سامح حسين

كان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف استقبل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الفنان القدير، سامح حسين، في لقاء يؤكد اهتمام الوزارة بدور القوى الناعمة في بناء الوعي، وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية، وذلك بحضور قيادات الوزارة.



وكرَّم وزير الأوقاف، الفنان سامح حسين، تقديرًا لعطائه الفني المتميز، وما قدَّمه من محتوى هادف وناجح من خلال برنامجه «قطايف»، الذي يُذاع في شهر رمضان، والذي أثَّر تأثيرًا كبيرًا في وجدان المصريين، ولمس قلوبهم، وما اتسم به من إبداع عبقري. كما ثمَّن جهوده في تقديم أعمال تحمل رسائل تربوية، وأخلاقية، وإنسانية سامية، تُسهم في بناء الوعي، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة.

وأشاد وزير الأوقاف بإسهامات الفنان، سامح حسين، في تقديم هذا المحتوى المتميز الذي يُعزز الهوية الثقافية المصرية، ويُرسِّخ القيم الإيجابية في المجتمع، وأكد أن الفن الواعي يُعد شريكًا رئيسيًّا في مسيرة التنوير، وبناء الشخصية الوطنية، وأن ما يُقدمه الفنان من رسالة مؤثرة يُسهم في تشكيل الوجدان الجمعي، وتعزيز الانتماء والهوية.



كما ثمَّن وزير الأوقاف الدور الذي تلعبه الدراما الهادفة في معالجة قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال منارة للفنون الراقية، التي تترك أثرًا إيجابيًّا في وجدان الأجيال.

وأوضح أن الوزارة حريصة على مد جسور التعاون مع المثقفين والمبدعين لنشر الفكر المستنير، وتحصين المجتمع ضد أي أفكار هدامة، مؤكدًا أن العمل الفني إذا توافر له الحس التربوي والأخلاقي، أصبح وسيلة قوية لنشر الوعي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.