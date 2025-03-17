موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تكشف عن التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 07:28 مساءً - تشهد مصر اليوم الإثنين ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 34 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة في المناطق الجنوبية إلى 38 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وفقًا لتصريحات منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ذروة الموجة الحارة

أكدت غانم أن البلاد تشهد اليوم ذروة الموجة الحارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع طقس شديد الحرارة في المناطق الداخلية والجنوبية. وأوضحت أن هذه الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

متى تنخفض درجات الحرارة؟

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن انخفاض درجات الحرارة سيبدأ اعتبارًا من الثلاثاء، حيث تتغير الكتل الهوائية لتصبح شمالية قادمة من جنوب أوروبا، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث سيعود الطقس إلى البرودة الشديدة ليلًا.

انخفاض 11 درجة بنهاية الأسبوع

حسب بيان الهيئة، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 11 درجة مئوية بحلول يوم الخميس المقبل، حيث تسجل القاهرة 23 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة في جنوب البلاد إلى 27 درجة مئوية. وسيستمر هذا الانخفاض التدريجي حتى مطلع الأسبوع المقبل.

توقعات الأرصاد للأيام القادمة

الثلاثاء: بداية انخفاض الحرارة مع رياح شمالية باردة.

الأربعاء: انخفاض تدريجي مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

الخميس: انخفاض كبير في درجات الحرارة يصل إلى 11 درجة مئوية.

الجمعة والسبت: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.

نصائح هامة من هيئة الأرصاد:

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في الليل.

الحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر.

متابعة تحديثات الأرصاد الجوية باستمرار.

وبذلك، تنصح الهيئة المواطنين بتوخي الحذر خلال هذه الفترة وتجنب تخفيف الملابس نظرًا للتقلبات الجوية المفاجئة التي قد تحدث خلال الأيام المقبلة.