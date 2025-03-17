داعش ينشر تعليمات جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز قدراته الهجومية وتوسيع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 12:35 مساءً - في محاولة لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية، نشر تنظيم دا_عش عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليمات مفصلة تهدف إلى تدريب الأفراد الراغبين في تنفيذ هجمات إرهابية، حيث ركزت هذه التعليمات على كيفية تصنيع المتفجرات البدائية أو "منزلية الصنع". وقام التنظيم بتوزيع كتيبات تتضمن تفاصيل دقيقة حول كيفية تصنيع مجموعة متنوعة من المواد المتفجرة، بما في ذلك القنـ_ـابل والأحزمة الناسفة، والتي يستخدمها الإرهابيون الانتحاريون.

يشير هذا الإجراء إلى تحول ملحوظ في استراتيجية تنظيم دا_عش الإرهابي، حيث يتجه نحو تبني أساليب أكثر تدميرًا لتعزيز قدراته الهجومية وتوسيع نطاق عملياته. وقد كشفت التعليمات الأخيرة عن عدة جوانب رئيسية لهذا التحول الذي يتيح للتنظيم تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا وتنسيقًا، وهي كما موضح:

⭕ التركيز على توفير معلومات مفصلة حول تصنيع مواد كيميائية شديدة الخطورة مثل HMTD وTATP وأمونال، والتي تتميز بقدرتها العالية على التفجير وسهولة الحصول على مكوناتها.

⭕ نشر تعليمات واضحة لصنع القنابل اليدوية والأجهزة المتفجرة المرتجلة، مما يشير إلى جهد منظم لنقل الخبرة في تصنيع المتفجرات إلى أفراد التنظيم.

⭕ قدم التنظيم معلومات حول آليات التفجير عن بعد، بما في ذلك استخدام الأجهزة الكهربائية والعناصر المختلفة لضبط توقيت الانفـ_جارات.

⭕ استخدام تكتيكات جديدة تشمل دوائر التفجير مع مقاومات ضوئية، وزيادة تعقيد الدوائر الالكترونية المستخدمة في التفجيرات.

ويتضح من التعليمات التي ينشرها تنظيم دا_عش الإرهابي عبر تطبيق "تليجرام" أنه لا يكتفي بتوفير المعلومات التقنية لتصنيع المتفجرات، بل يركز أيضًا على تطوير استراتيجيات معقدة للتخفي وتنفيذ الهجمات، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأجهزة الأمنية، ومن هذه التعليمات كيفية الحفاظ على سرية الاتصالات والتخطيط للعمليات لإبقاء عناصر التنظيم في الخفاء وتقليل فرص اكتشافهم قبل تنفيذ الهجوم، مما يعقّد جهود الأجهزة الأمنية في الرصد والمتابعة.

تأتي التعليمات الجديدة في إطار محاولات التنظيم الإرهابي إعادة تنشيط عملياته بعد الخسائر الكبيرة التي مُني بها في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات جديدة لمكافحة الإرهاب، تركز على الرصد الاستباقي والتعاون الدولي، بالإضافة إلى زيادة الوعي بخطورة هذه المواد المتفجرة وطرق تصنيعها، وكيفية الإبلاغ عن أي مواد مشبوهة.

وفي ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش ، يشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن الخطاب التكفيري الذي تتبناه هذه الجماعات يستهدف بشكل أساسي الشباب، وذلك بهدف تجنيد عناصر جديدة لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء الضربات العسكرية المتتالية.

لذا، يؤكد مرصد الأزهر على أهمية الموازنة بين العمليات الأمنية والجهود التوعوية والدينية، لتحقيق نتائج أكثر فعالية في مكافحة التطرف العنيف، وذلك من خلال تحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة بواسطة نشر الوعي الديني الصحيح، وتوضيح زيف الأفكار التي تروج لها التنظيمات الإرهابية، وتعزيز القيم الإنسانية.

كما يشدد المرصد على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات لمواكبة التطور التقني من أجل مراقبة الفضاء الرقمي، والعمل على إزالة المحتوى المتطرف.