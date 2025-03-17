رئيس النواب يؤكد الروابط الراسخة بين مصر والجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 12:35 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة.

وأوضح جبالي - خلال لقائه اليوم /الاثنين/ بمقر المجلس مع وفد من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية - الدعم التام لأنشطة الجمعية إيمانا بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، مشيدا بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.

وقال "إن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك بين الأديان والثقافات المختلفة".

وأضاف "أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوما مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري".

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج ملهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.

من جانبه، أعرب سكرتير عام الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية عن تقديره لاستقبال مجلس النواب المصري لاجتماعات الأمانة الدولية للجمعية، مقدما الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادراته ومنجزاته والتي أضفت مزيدا من القوة على مصر وجعلت منها واحة للاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة تدعيم أصوات السلام والاستقرار لتكون درعا واقيا في مواجهة المآسي الإنسانية والتحديات العالمية.