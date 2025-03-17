الاتحاد الأوروبي يحتفي بمرور عام على ترفيع العلاقات مع مصر لمستوى الشراكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 11:23 صباحاً - احتفى الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين بمرور عام على ترفيع مستوى التعاون مع مصر والاتحاد إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو أعلى مستوى من العلاقات بين الاتحاد ودول العالم.

‏وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - بهذه المناسبة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي - أن هذه الشراكة تغطي 6 أولويات رئيسية تشمل العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، الاستثمار، الهجرة، الأمن، والأفراد والمهارات.

ووقّع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 17 مارس 2024 بالقاهرة على وثيقة الإعلان السياسي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.