القومى للمرأة يشارك فى ورشة عمل لتطوير مهارات متلقى البلاغات والعاملين بمكتب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 11:23 صباحاً - شارك المجلس القومى للمرأة فى ورشة عمل لتطوير مهارات متلقي البلاغات والعاملين في مكتب شكاوى المرأة وخط نجدة الطفل ، والتى نظمتها منظمة يونيسيف مصر وتستمر على مدار يومين.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات العاملين في التعامل مع حالات العنف من خلال زيادة الوعي بأشكاله والقوانين المتعلقة به، وتحدي المفاهيم النمطية حول أسبابه والتأثير الفوري واللاحق على الأطفال والنساء .

كما تركز الورشة على فهم ردود أفعال الأطفال والنساء عند التعرض للعنف، وتوضيح دور العاملين في الخطوط الأمامية وحدود مسؤولياتهم.

وتزود الورشة المشاركين بمفاهيم الخدمة المراعية للصدمات النفسية، وأهميتها في الاستجابة الفعالة، وتتضمن تدريبًا عمليًا على التعامل مع سيناريوهات مختلفة من خلال تمثيل الأدوار.