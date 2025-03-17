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حدث وسط قطاع غزة .. مسيرة إسرائيلية تستهدف مواطنين شمال شرق مخيم البريج

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حدث وسط قطاع غزة .. مسيرة إسرائيلية تستهدف مواطنين شمال شرق مخيم البريج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 10:28 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مسيرة إسرائيلية تستهدف مواطنين شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,572، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 112,032، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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