الجبهة الوطنية يختار ٦ أمناء لأمانات مركزية جديدة.. عبد الظاهر وأبو زيد والمتيني وقاسم وناصر وجهاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 10:30 مساءً -

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب، وأنها بعد العرض على د.عاصم الجزار رئيس الحزب وافقت على اختيار ٦ أمناء لأمانات مركزية جديدة، وهم: محمد عبد الظاهر لأمانة العلاقات الحكومية، كابتن طاهر أبو زيد لأمانة الرياضة، ود.محمود المتيني لأمانة الصحة والسكان، واللواء قاسم حسين لأمانة التواصل الجماهيري، ود.حسام ناصر لأمانة الذكاء الإصطناعي، ود.جهاد عامر لأمانة التعليم الفني.

وأسفرت أولى اجتماعات اللجنة لاختيار أمناء الأمانات المركزية عن اختيار الفريق طارق سلام أمينا للدفاع والأمن القومي، د.محمود مسلم أمينا للإعلام، د.ياسر عبد المقصود أمينا لريادة الأعمال، د.سحر نصر أمينا للإستثمار والشؤون الإقتصادية، النائب فايز أبو حرب أمينا للقبائل والعائلات، اللواء عادل لبيب أمينا لشؤون المجالس المحلية، د.إيمان كريم لأمانة الأشخاص ذوي الإعاقة، ود.عمرو بصيلة لأمانة التعليم، والنائب سليمان وهدان أمينا للشؤون البرلمانية، د.محمد ربيع لأمانة البحث العلمي والابتكار، وكامل أبو علي لأمانة السياحة والآثار، ود.شوقي علام أمينا للشؤون الدينية، ود.مدحت العدل أمينا للثقافة والتراث والفنون، وسامي شاهين لأمانة الحماية الإجتماعية، واللواء أحمد محمود لأمانة العضوية، والمستشار محمد حسام الدين لأمانة الشؤون الدستورية والتشريعية، والمهندس محمد أمين الدخميسي لأمانة المشروعات الصغيرة، ود.أحمد شلبي لأمانة الإسكان والتنمية العمرانية، واللواء أحمد صقر لأمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، وأيمن الجميل لأمانة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالله غراب لأمانة الطاقة والثروة المعدنية، ود.خالد فهمي لأمانة البيئة والتنمية المستدامة، والمستشار محمد عمران لأمانة الشباب، وعايدة أبو بكر لأمانة النقابات المهنية، والنائب عادل عبد الفضيل لأمانة العمال، وممدوح حمادة لأمانة الفلاحين.

وكان د.عاصم الجزار رئيس الحزب شكل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، تضم في عضويتها الأمين العام للحزب السيد القصير ورئيس الأمانة الفنية المستشار/ علاء فؤاد وأمين التنظيم أحمد رسلان ونائب رئيس الحزب اللواء/ محمود شعراوى، ووفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب ، وبعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب الجبهة وقرار لجنة اختيار القيادات رقم 5 لسنة 2025 وعقد عدة اجتماعات للجنة، تم الاستقرار على أمناء الأمانات المركزية المعلنة، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالاختيارات.