رسالة التحالف الوطني.. الشباب يتصدرون مشاهد الخير والتطوع ويشاركون في المبادرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 09:32 مساءً -

لم يقتصر دور التحالف الوطني على تقديم الدعم لمستحقيه وإعادة إحياء العمل الأهلى ولكنه استطاع استغلال طاقة الشباب فى نشر الخير وتقديم الخدمات.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى حقق طفرة فى العمل الأهلى ولا يخفى على أحد دوره الكبير في الحياة الاجتماعية خاصة للأسر الأكثر احتياجا منذ إنشائه مشددا على أن التحالف الوطني استطاع إحياء العمل الأهلى ونشر هذه الثقافة وسط المجتمع وترسيخها في عقول الشباب.

وأضاف "أبو العلا" أن الشباب يمثل نسبة كبيرة من المتطوعين في التحالف الوطنى وهو ما يدعو للفخر فلم يقتصر دور التحالف فى مد يد العون للأكثر احتياجا بل إنه يغرس فى عقول الشباب قيم ومبادئ الخير وهو ما نحتاجه خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الشباب نصب عينيه لبناء جمهورية جديدة بسواعد أبنائنا.

وأشار إلى أن تصدر الشباب المشهد فى التحالف الوطني للعمل الأهلى يجعلنا نطمئن على أن ثقافة العمل الأهلى ستتوارث جيل بعد جيل وبدأت بخيرة شبابنا.