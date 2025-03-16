الفريق أحمد خليفة يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلى هيئة الإمداد والتموين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود وطلبة المعاهد الصحية تناول وجبة الإفطار بمركز تدريب مشترك هيئة الإمداد والتموين ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإطمئنان على الفرد المقاتل إدارياً ومعنوياً وتدريبياً .

وهنأ الفريق / أحمد خليفة رجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصرى المؤهل علمياً وبدنياً ومعنوياً لتحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وأدار حوارًا مع عدد من الجنود إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ، وأوصاهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية .