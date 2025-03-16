وزير الشئون النيابية والقانونية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٦ مارس.

وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من السيد النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والطلب الثاني المُقدم من السيد النائب/ محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".

ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.