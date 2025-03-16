موعد انخفاض درجة الحرارة.. الشتاء سيعود من جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - تشهد مصر اليوم الأحد 16 مارس 2025، الموافق 16 رمضان، استمرارًا لموجة الحرارة المرتفعة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس حار نهارًا، مع ميل للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر على معظم المناطق، كما تواصل درجات الحرارة الارتفاع، ويُتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية التي تؤدي إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الأرصاد: الأجواء الشتوية ستعود مرة أخرى

توقعات درجات الحرارة ليوم الأحد

القاهرة: العظمى 33°C، الصغرى 20°Cالإسكندرية: العظمى 30°C، الصغرى 18°Cمطروح: العظمى 28°C، الصغرى 16°Cسوهاج: العظمى 36°C، الصغرى 17°Cقنا: العظمى 37°C، الصغرى 17°Cأسوان: العظمى 38°C، الصغرى 19°C

الطقس اعتبارًا من الأربعاء المقبل

بحسب التنبؤات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يشهد الطقس بداية من الأربعاء المقبل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ويتراوح هذا الانخفاض بين 4 و5 درجات مئوية، وهو ما سيؤدي إلى شعور المواطنين بدرجات حرارة أكثر اعتدالًا مقارنة بالأيام السابقة، ورغم هذا الانخفاض، ناشدت الهيئة المواطنين بعدم المبالغة في تخفيف الملابس، خاصة في ساعات الليل والصباح التي قد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بشكل ملموس.