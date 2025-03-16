رئيس الشيوخ يحيل ملف تسجيل الثروة العقارية للجنة التشريعية لمناقشته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن تسهيل إجراءات تسجيل العقارات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

وتضمنت الإحالات طلب النائب محمود أبو سديرة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني. وكذلك طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

يعاود المجلس الانعقاد غدا الاثنين، لمناقشة عددا من طلبات المناقشة بشأن برامج الحماية الاجتماعية.