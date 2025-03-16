ميناء رفح البري يستقبل 15 مصابا ومريضا و 22 مرافقا لهم من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - وصلت الدفعة الـ 44 من المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم اليوم الأحد إلى ميناء رفح البري ( من الجانب المصري ) .

وصرح - مصدر مسئول بميناء رفح البرى اليوم - بأن العدد الذى وصل اليوم هو 15 مصابا وجريحا ومريضا .. يرافقهم 22 من المرافقين وقد تم توزيعهم على الأطقم الطبية والكشف عليهم وركوبهم سيارات الإسعاف (حسب حالاتهم) .. فى طريقهم إلى المستشفيات المصرية بمحافظة شمال سيناء وباقى المحافظات المصرية لعلاجهم ورعايتهم والاهتمام بهم.

ومن جهة أخرى .. لاتزال عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية تنتظر فى ساحة معبر رفح البرى(بسبب إغلاق إسرائيل لمنفذى كرم أبو سالم والعوجة البرى) منذ 17 يوما وفي انتظار الدخول إلى قطاع غزة فور فتح إسرائيل للمنافذ ، كما لا تزال عشرات اللوادر ومعدات إعادة الإعمار فى انتظار الدخول إلى قطاع غزة فور افتتاح المنافذ .