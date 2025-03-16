الوقائع المصرية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 05:25 مساءً - نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 62 "تابع"، بتاريخ 16 مارس 2025، قرار وزارة قطاع الأعمال العام، التابع للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية "ش.م.ق.م."، رقم 3 لسنة 2025، بتاريخ 26 فبراير 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لمدة ثلاثة أعوام.

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020؛ وعلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وتعديلاتها؛ وعلى النظام الأساسي لشركة النصر للكيماويات الدوائية وتعديلاته؛ وعلى قرار الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2025 .

وجاء في المادة الاولي من القرار؛ إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة أعوام على النحو التالي:

"أ" الدكتور أحمد محمد سمير - عضو مجلس إدارة وقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

"ب" الدكتور سالم صادق أبو المعاطى - عضو مجلس إدارة.

"ج" المهندس على بهاء على على - عضو مجلس إدارة.

"د" الدكتور عصام عبدالله زهرة - عضو مجلس إدارة.

"هـ" الدكتورة سهام محمود حسين - عضو مجلس إدارة.

وعضو منتخب طبقا لأحكام القانون المنظم في هذا الشأن.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.