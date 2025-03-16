السفيرة المصرية في ياوندي تلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في الكاميرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - في اطار اللقاءات الدورية التي تعقدها السفارة مع اعضاء الجالية المصرية في الكاميرون، و بمناسبة شهر رمضان المعظم، التقت السفيرة داليا فايز غبريال، سفير جمهورية مصر العربية في ياوندي بأعضاء الجالية المصرية في الكاميرون، بمشاركة ممثلي شركة المقاولون العرب ومصر للطيران، وشركة النصر، وعدد من رجال الاعمال والكوادر المصرية في مجالات التجارة والانشاءات والاتصالات.

دار نقاش موسع مع أعضاء الجالية المصرية حول الخدمات القنصلية التطوير الجارى بالوزارة لرقمنة المعاملات القنصلية، واستمعت السفيرة لشواغل الجالية، ووعدت بنقلها للسلطات المحلية للنظر في معالجتها.