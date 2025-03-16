نائب وزير الخارجية يشيد بإفطار المطرية.. ويؤكد: نتعاون مع أهل المنطقة لإيجاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - أشاد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالإفطار السنوي الذي ينظمه شباب وأهل حي المطرية بالقاهرة، مشيراً إلى أن هذا التقليد يجسد سمات الكرم والتكافل للشخصية المصرية في جانبها الاجتماعي.

وقال السفير نبيل حبشي - خلال حضوره حفل "إفطار المطرية" - "إن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تحيي هذه المبادرات، خاصة في المناطق والأحياء الشعبية، وتحرص على تقديم المزيد من الخدمات لأهلها في إطار اهتمامها بمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي سياق مبادرة "مراكب النجاة"، حيث تقدم فرص التدريب والتأهيل لإيجاد فرص عمل لشباب المنطقة، سواء في الداخل أو من خلال الهجرة النظامية للخارج، فضلاً عن جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والعمل على إيجاد البدائل أمام الشباب".

وشارك آلاف المواطنين في حفل إفطار المطرية، أمس /السبت/، والذي يعد أكبر حفل إفطار جماعي شعبي في مصر بعزبة كوم حمادة، ويقام للعام الـ11.. وقد حرصت مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة على مشاركة أهالي المطرية حفل الإفطار الجماعي الشعبي الذي يعد الأكبر في مصر وسط أجواء احتفالية.

ويتم تنظيم إفطار المطرية منذ عام 2013، وتقوم فكرته على عمل مائدة إفطار سنوى يشارك فيها كل الأهالي بجهود ذاتية لتتحول إلى أطول مائدة رمضانية في مصر، ولم يتوقف الإفطار سوى عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.