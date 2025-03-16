منال عوض: إنشاء 5 شبابيك جديدة المركز التكنولوجي بالخانكة ودعمها بالإمكانيات اللوجستية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - بعد جولتها المفاجئة علي المركز التكنولوجي لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية الاثنين الماضي ورصد عدد من المشكلات والملاحظات التي تواجه المواطنيين المترددين علي المركز والقضاء علي الازدحام .

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تكليف فريق من وزارة التنمية المحلية بزيارة المركز التكنولوجي لمركز الخانكة لرصد كافة المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة وسريعة خاصة ما يتعلق بخدمات التصالح على مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء والخدمات المحلية المختلفة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، شملت إنشاء عدد (5) شبابيك جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين وإنهاء إجراءاتها في أسرع وقت وبسهولة ويسر ، فضلاً عن توفير التجهيزات اللوجستية اللازمة، ومنها أجهزة كمبيوتر، طابعات، ماسحات ضوئية، وفلاشات، لدعم سير العمل داخل المركز، بالإضافة إلى دعم المركز بفريق فني متخصص من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتواجد لمدة 10 أيام لحل أي مشكلات تقنية، وتوفير مدخلي بيانات إضافيين لدعم المركز لمدة شهر كامل، لتسريع عمليات إدخال البيانات وإنجاز الخدمات في وقت قياسي.