لقاء السفير المصرى فى أسمرة مع كبار المسئوليين الإريتريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 مارس 2025 03:31 مساءً - عقدت سفارة جمهورية مصر العربية بأسمرة لقاء حضره وزير الإعلام الإريتري ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدولة ورجال الأعمال الإريتريين بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي من الدول العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأكد السفير حاتم العطوي سفير مصر فى اريتريا خلال اللقاء على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، مبرزا ما تشهده من تنامى فى التعاون المشترك في مختلف القطاعات، مؤكداً على تطلع مصر لتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق التنمية والرخاء للدولتين ودعم الاستقرار والسلم بالمنطقة.