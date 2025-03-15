رئيسة القومي للمرأة تلتقى وزيرة الأسرة بالإمارات خلال فعاليات الدورة 69 للجنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 مارس 2025 01:28 مساءً - التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، بالسيدة سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بالإمارات ، وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات لتمكين المرأة والأسرة.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن المرأة المصرية تعيش فى العصر الذهبي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وإرادته السياسية الحقيقية لدعم وتمكين المرأة، مشيرة الى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ومحاورها وما تحقق فيها من إنجازات.

كما عرضت المستشارة أمل عمار جهود مصر والمجلس القومي للمرأة فى تعزيز الترابط داخل الأسرة من خلال التدي ده من البرامج التوعوية مثل برنامج التنشئة المتوازنة ، وتأهيل المقبلين على الزواج " معا لنبقي"، مشيرة إلى التدريبات التى تستهدف المأذونين وموظفي مكاتب تسوية المنازعات للصلح بين الزوجين ، وأشارت أيضًا إلى الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات "نورة" ودوى.

فيما أوضحت سناء بنت محمد سهيل أن وزارة الأسرة هى وزارة جديدة العهد بالإمارات ، واستعرضت جهودها في مجال الأسرة.